Aiuto ai più deboli, la Croce Rossa va ovunque con la bici elettrica

Debutteranno a Legnano, Settimo Torinese, Roma e Salerno le nuove eBike di Croce Rossa, destinate alle reti di volontariato a favore delle categorie più deboli ed esposte.

CRI da un anno ormai sta portando avanti il progetto “Il tempo della Gentilezza” attraverso cui l’organizzazione di volontariato resta al fianco della popolazione colpita dalla pandemia di Covid-19: i volontari in tuta rossa offrono assistenza alle persone più vulnerabili su tutto il territorio nazionale, dove i vari Comitati hanno attivato numerosi servizi rivolti alle persone anziane o immunodepresse come, ad esempio, la spesa a domicilio e la consegna farmaci e beni di prima necessità.

Ed è in quest’ottica che la Croce Rossa ha deciso di affidarsi a un mezzo di trasporto antico e moderno insieme, la bicicletta nella sua versione a pedalata assistita. Mezzo agile e veloce, che consente di raggiungere in modo capillare e sostenibile chi è solo o in difficoltà, anche in contesti urbani come quelli da cui sono partite le consegne.

Le bici sono prodotte a Bologna dalla Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici): telaio in alluminio con scavalco basso adatto a chiunque, ruote da 26”, luci a Led, cambio a sette rapporti e batteria FIVE da 500 wh con celle Samsung. La bicicletta è inoltre dotata di un display multifunzione con indicatori Led e un dispositivo soft start, che aiuta nelle ripartenze da fermo.