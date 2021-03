“Alberghi pieni per gli europei di canottaggio? Non tutti”

Alberghi pieni in vista della Regata Europea di Qualificazione Olimpica e del Campionato Europeo di Canottaggio. A comunicarlo il Varese Convention&Visitors Bureau e il Consorzio turistico della nostra provincia che hanno deciso di coinvolgere strutture ricettive della zona fino ad un raggio di 25 chilometri dal capoluogo. Ma c’è chi è rimasto eslcluso, se non sempre almeno per questo evento, che porterà a Varese 27 Team in arrivo da ogni Paese europeo e che muoveranno dalle 30 alle 100 persone ciascuna.

Pubblichiamo la lettera di Alessandro Ruzzenenti, titolare de La Bussola Hotel, Cittiglio

Abbiamo visto che riportate che per la manifestazione sportiva di canottaggio “che va dal 2 al 12 aprile, sono stati confermati migliaia di pernottamenti con pensione completa. Tutti gli hotel della città di Varese saranno interessati nell’accoglienza degli atleti e degli staff e l’Una Hotels riaprirà proprio per l’occasione.

Visti i numeri che i due grandi eventi del canottaggio sposteranno sul Lago di Varese, il Varese Convention&Visitors Bureau, il Consorzio turistico della nostra provincia ha deciso di coinvolgere altre strutture ricettive della zona fino ad un raggio di 25 chilometri dal capoluogo. Alcune Nazionali, dunque, avranno modo di pernottare sulle sponde del Lago di Comabbio, a Ternate e a Vergiate, ma anche a Induno Olona e Gazzada Schianno”.

Ci permettiamo di segnalare che il nostro hotel, con tutte le fatiche del caso e del momento, è rimasto aperto sostenendo anche spese molto alte, in ottemperanza ai protocolli imposti.

Dopo il vostro articolo è doverosa una precisazione: nel periodo che va dal 2 al 12 aprile non abbiamo avuto nessuna richiesta di prenotazione per le gare. Chiaramente il consorzio turistico Convention Bureau fa lavorare gli associati e non le strutture alberghiere a conduzione famigliare che sono sul territorio da più di 45 anni e per questo ci sarà l’apertura dell’ UNAHOTEL. Risulta più semplice avere 150 camere in un’unica struttura e senza pensare al territorio ovvero alle piccole e medie strutture, realtà che esistono e che sono state aperte per tutto il periodo covid e non sono neanche state prese in considerazione visto che dalla Schiranna siamo solo a 18 km. Abbiamo anche scritto alla canottieri varese lunedí per dare disponibilità senza – ad ora – aver avuto esito.

Il nostro albergo LA BUSSOLA in Cittiglio ospita per quasi tutte le manifestazioni sul territorio team e squadre; proprio il mese scorso abbiamo avuto sold out per il rally dei Laghi, questo fine settimana per Ciclismo Femminile, per i prossimi campionati italiani di canottaggio in Gavirate e tante altre manifestazioni.

Ci chiediamo, quindi, se non siamo idonei alla attuale richiesta di accoglienza visto che nessun partecipante e lo stesso consorzio non ha fatto richieste.

Penso che in un momento difficile le stesse organizzazioni debbano pensare che il territorio di Varese è anche fatto da famiglie che da una vita promuovono il turismo Varese / laghi / montagne nel mondo e cerchiamo di far vivere un’esperienza piacevole per i nostri ospiti, animati da dedizione, sacrificio e passione!

Alessandro Ruzzenenti

La Bussola Hotel, Cittiglio