Alberio: “La denatalità ci preoccupa, miglioriamo i servizi per le famiglie”

Poco più di cinquanta nuovi nati a fronte di 154 morti. È pesante il bilancio demografico del comune di Gavirate nel 2020. Un tasso di natalità che, in meno di 10 anni, si è quasi dimezzato.

A risentire immediatamente di questo calo è il settore scolastico a partire dall’infanzia: « È un dato che ci preoccupa quello della bassa natalità e che ci ha indotto a riflettere su nuove offerte tarate sui bisogni delle famiglie – spiega il sindaco Silvana Alberio – La richiesta che ci è giunta è quella di creare le sezioni primavera così da accogliere nell’infanzia i bimbi “anticipatari”. Un’opzione che permette ai genitori un risparmio sulla retta. Abbiamo pensato di riorganizzare l’offerta prescolare costruendo un percorso 0 – 6 anni omogeneo. È una novità che avviamo in modo sperimentale dal prossimo anno e che, ci auguriamo, incontrerà il favore dei cittadini».

Per partire, la sezione primavera avrà bisogno di avere almeno 10 bambini iscritti di cui almeno il 60% a tempo pieno e che rappresentino, per il 70% residente a Gavirate: « Il tema dell’offerta prescolare e poi scolare ci vede attenti per intercettare le esigenze e migliorare le proposte esistenti sul territorio – spiega Silvana Alberio -. Abbiamo iniziato dalla fascia dei più piccoli e continueremo a seguirne l’evoluzione».

Il tema è quello della riorganizzazione di percorsi che si stanno svuotando di scritti per continuare a garantire un’offerta adeguata in linea sia con le esigenze didattiche sia con le richieste delle famiglie.