Alessandra Colli lascia il consiglio comunale di Azzate, al suo posto il giornalista Antonio Triveri

Alessandra Colli si è dimessa e lascia l’incarico di consigliere comunale che occupava come rappresentante dell’opposizione per la lista “Insieme per Azzate“. Al suo posto subentrerà Antonio Triveri, primo dei non eletti nelle amministrative del 2018. Il passaggio avverrà nel prossimo consiglio comunale, fissato per mercoledì 10 marzo alle 20.

Le dimissioni della Colli erano nell’aria da tempo e non sono quindi una sorpresa. All’origine della scelta, motivi personali come ha spiegato lei stessa: “Ragioni di carattere professionale e famigliare mi hanno spinto a prendere questa difficile decisione. Mi vedrò, nei prossimi mesi, impegnata su altri fronti a causa di scelte che mi impediranno di dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione a questioni che richiedono sicuramente la massima dedizione.

Non intendo tradire o deludere coloro i quali hanno riposto in me la propria fiducia, anche se obiettivamente questo ruolo nella minoranza non mi ha mai permesso di sentirmi coinvolta nell’amministrazione del paese e poter così esprimere tutto il mio entusiasmo e dare forma alle tante idee e progetti, ma d’altro canto so di lasciare il testimone in ottime mani e di poter contare su una squadra affiatata, che peraltro non abbandonerò, che cercherà in ogni modo di far sentire la nostra voce in Consiglio Comunale. Continuerò a lavorare e fare il possibile per la nostra comunità, chi personalmente mi conosce sa che sarà così e sa che non sarà questa mia rinuncia motivo di abbandono: semplicemente cedo questo ruolo, più che altro formale, ad una persona che ritengo capace e presente. Ringrazio chi in questi anni mi ha motivato nei momenti di sconforto, chi mi ha protetto e preservato, l’ho apprezzato tanto, e chi mi ha spronato a fare meglio.

Auguro a tutti buon lavoro, nell’interesse del Paese, sempre”.

L’ex consigliera è da sempre molto attiva in Anpas e ora ha deciso di investire ancora di più in questo mondo che le dà molte soddisfazioni, intraprendendo il corso di infermiera volontaria in Croce Rossa.

La persona a cui Alessandra Colli cede il testimone è Antonio Triveri storico giornalista del quotidiano La Prealpina. Per molti anni si è dedicato principalmente all’attività giornalistica, occupandosi delle pagine sportive, ma da qualche tempo si è messo in gioco impegnandosi nella politica e nell’associazionismo.

Triveri ha 57 anni ed è residente ad Azzate dal 2003. Fa parte del direttivo di “In Vablossa Aps” e milita nella sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri.

“Sono innamorato di Azzate da quando mi ci sono trasferito – dice -e spero di mettere in consiglio comunale la stessa voglia di fare che sto investendo nelle associazioni locali, come In Valbossa, la Pro Loco e l’Anc”

Un addio con un filo d’amarezza, che traspare dalle lettera della consigliera dimissionaria. C’è un passaggio che rivela come le aspettative che l’hanno spinta a candidarsi, siano state poi disattese dai fatti. Il suo ruolo è sempre stato un po’ “defilato”, stretta tra la maggioranza guidata dal sindaco Gianmario Bernasconi, e l’opposizione che da qualche tempo si è compattata.

Negli ultimi consigli comunali è apparso evidente come tra le due liste di minoranza, “Insieme per Azzate”, guidata da Raffaele Simone e “Azzate in Valbossa”, di cui è capogruppo Carlo Arioli, ci sia forte comunità d’intenti. Insomma “troppa politica” e un ruolo che ad Alessandra Colli andava ormai stretto.