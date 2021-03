Alfa risponde ai cittadini di Porto Ceresio: “I gruppi elettrogeni sul lungolago verranno camuffati”

Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa srl, vuole subito rassicurare Matteo Berlusconi e tutti i cittadini di Porto Ceresio: «I gruppi elettrogeni che stiamo posizionando sul lungolago non sono oggettivamente qualcosa di bello da vedere ma ho chiesto ad una società specializzata, che collabora con noi, di intervenire per trovare la migliore soluzione possibile che renda gradevoli le installazioni».

Questa la promessa del presidente della società che sta intervenendo per la posa degli impianti che sono molto importanti per il miglioramento della qualità delle acque del lago: «Si tratta di un intervento che risale al patto per la Lombardia, voluto dalla regione sotto la presidenza Maroni, e che ho ereditato. Faremo di tutto per rendere l’intervento il meno impattante possibile ma non sarà possibile spostarli poichè gli ingegneri ritengono che quelli siano i luoghi in cui devono essere posizionati secondo i parametri dell’efficacia e dell’efficienza».

Una risposta, quella di Alfa srl, che arriva a poche ore dal lancio della petizione da parte di un residente della zona il quale aveva chiesto di trovare un’altra sistemazione per le strutture in quanto deturpano il paesaggio del lungolago di Porto Ceresio.