Anche la rosa sul petto di Achille Lauro è opera del truccatore di Saronno Andrea Leanza

Per il Festival di Sanremo 2021 ad Andrea Leanza, insieme ai suoi collaboratori del team ALCFX , è stato affidato il ruolo di designer e supervisore del “blood-delivery-system” e delle protesi applicate sul volto di Achille Lauro.

Il cantante per tutte le sere del Festival si è esibito sul palco dell’Ariston: nel primo quadro Lauro, con il sangue finto che lacrimava sul viso, impersonava il glam rock mentre cantava l’ultimo singolo Solo noi; nel secondo, interpretando il rock’n’ roll, con il brano Bam bam twist ha omaggiato Mina con una lunga treccia e il neo disegnato sul viso; nel terzo, il pop, ha cantato Penelope; nel quarto, invece, è stata la volta del punk rock sulle note di Rolls Royce e Me ne frego.

L’ultima sera, sabato 6 marzo, l’ultimo quadro di Lauro, che ha cantato C’est la vie, aveva sul petto una rosa a simboleggiare la debolezza degli esseri umani.

Anche la rosa, come le lacrime, sono opera del team di truccatori e designer di Leanza, che ha ringraziato tutti a Festival concluso: «Anche questa avventura sanremese è giunta al termine. Voglio ringraziare e dare credito a tutto il team per l’ottimo lavoro svolto in tempi da record (un solo mese e mezzo dalla scansione 3D alla realizzazione delle protesi e dei sistemi per gli effetti di sangue): siete stati grandi ragazzi, sono fiero e orgoglioso di tutta la squadra».

Il team ALCFX ha avuto il piacere di collaborare alla creazione di 3 dei quadri portati sul palco del teatro Ariston dal performer Achille Lauro, ospite del festival di Sanremo 2021: «Ci siamo occupati della parte prostetica e degli effetti di trucco speciale, in supporto al progetto creativo. È stato un gran lavoro di squadra con momenti difficili che abbiamo affrontato come sempre col sorriso ed energie positive».

Un squadra che «merita di essere ricordata», composta da Andrea Dinoboy Leanza (Prosthetics and blood-fx designer, lead artist, key sculptor ), Giorgia Leanza (Workshop coordinator), Denise Boccacci (Prosthetic make-up key artist – Sculptor), Andrea Masi (Sculptor), Diana Branca (3D scan & file fixing), Christian Colombo (3D print), Andrea Giomaro (Blood delivery system), Mauro Zenoniani (Blood-fx advice), Chiara Solina e Davide Dave Marino (Mouldmakers), Elisa Ferrotto (Key silicone runner) e, infine, Chiara Solina e Lena Guatteri (silicone runners).