Anci Lombardia entra nella cabina di regia del piano vaccinale regionale

Da oggi – giovedì 25 marzo – Anci Lombardia, con il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli, è entrata a far parte della cabina di regia del piano regionale di vaccinazione anti covid-19, coordinata da Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione, Attilio Fontana.

La decisione è stata presa ieri sera al termine di un incontro tra il governatore Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori e i rappresentanti lombardi dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, il presidente Mauro Guerra, il vice presidente vicario Giacomo Ghilardi e il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli.

«Stiamo affrontando la più grande campagna di vaccinazione di massa mai avvenuta nella storia mondiale – commenta il presidente Fontana – è quindi fondamentale una forte alleanza istituzionale. I sindaci sono indispensabili e sono molto lieto della loro collaborazione. Meglio di chiunque altro conoscono le esigenze dei territori e possono dare un valore aggiunto nella soluzioni di eventuali disguidi che purtroppo in una campagna vaccinale di dimensioni così vasta, sono fisiologici».

La partecipazione di Anci alla cabina di Regia, unita ad altri strumenti e modalità di accesso ai dati e alle fasi della campagna su cui si è convenuto, consentirà ai sindaci di rimanere costantemente informati sull’andamento della campagna vaccinale e eventualmente coordinare il terzo settore per i servizi di assistenza da attivare sul territorio.

«Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito, ed hanno trovato esito positivo – sottolinea il presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra – richieste e proposte che mirano a rendere più strutturato e costante il rapporto con i Sindaci e i Comuni nella gestione del Piano vaccinale anti covid-19. Una collaborazione che consentirà ai Sindaci, sia con la presenza diretta di un nostro rappresentante nella cabina di regia, sia con il supporto del tavolo tecnico di rappresentanza dei Sindaci costituito dalla Vice Presidente Letizia Moratti, che si riunirà con costanza, di disporre di strumenti diretti e dedicati di monitoraggio e partecipazione costante e tempestiva alla campagna, di manifestare eventuali criticità, avanzando anche proposte di efficientamento delle attività al fine di raggiungere gli obiettivi previsti. Da parte di Regione si è convenuto, con l’impegno ad adottare le iniziative necessarie per consentire l’accesso dei Sindaci agli elenchi della campagna vaccinale, di contribuire a rilevare eventuali problemi e definire soluzioni che consentano di evitare, ad esempio, casi di lunghe trasferte soprattutto per gli anziani e risolvere, in rapporto con i medici di medicina generale, i problemi delle vaccinazioni a domicilio. Il tutto anche attraverso l’immediata attivazione di canali diretti e dedicati con le ASST per ciascun territorio. Contestualmente, anche attraverso il tavolo tecnico, verranno condivise le attività relative alla organizzazione del piano di vaccinazione massiva predisposto da Regione. Esaurite le vaccinazioni di categorie specifiche già avviate, come per gli insegnanti, si procederà solo per scaglioni di età e per i pazienti fragili. Si tratta di lavorare a costruire una sinergia che dia effettività e sostanza concreta al principio di leale collaborazione istituzionale che dall’inizio della pandemia contraddistingue l’impegno dei Sindaci e degli Amministratori Locali».