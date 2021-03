Ancora segnalazioni per il falso annuncio di lavoro a Varese

Prima l’indicazione di recarsi in piazza Beccaria, poi la chiamata per comunicare l’indirizzo esatto, infine il colloquio con un ragazzo giovane vestito bene e che legge a stento il curriculum.

Continuano le segnalazioni di giovani che rispondono a un annuncio di lavoro come segretario o contabile e invece si ritrovano, non tutti fortunatamente, a bussare alle porte proponendo contratti di energia.

Le segnalazioni continuano ad arrivare in maniera costante, via “lettere al direttore” o semplice messaggio su Facebook. Tutti amareggiati per un lavoro che in realtà è molto differente da quello promesso o anche solo ipotizzato.

Le “ultime” fanno riferimento a un ufficio di via Indipendenza, sempre in centro a Varese, sempre indicato in un secondo momento, dopo un primo invito a recarsi genericamente in centro città.