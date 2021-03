Andrea Bonomo, un gallaratese tra gli autori del Festival di Sanremo 2021

C’è anche Andrea Bonomo tra i varesotti al Festival di Sanremo. Gallaratese, 42 anni, è l’autore del testo “E invece si” cantato da Bugo, in gara alla settantunesima edizione della kermesse della musica italiana (brano inserito nell’album in uscita oggi dal titolo “Bugo-Bugatti Cristian”).

Raggiungiamo Andrea Bonomo al telefono, mentre si trova nella città ligure, a festival iniziato, quando le classifiche tracciano i primi bilanci dell’edizione e non vedono Bugo tra i primi dieci in classifica e spiega:«Mi ero fatto un film romantico che non è andato così. Pensavo che le persone riuscissero ad accettare la sua mancanza di grazia come punto di forza e non di condanna». Ieri sera Bugo ha duettato con I Pinguini Tattici Nucleari portando sul palco “Un’avventura” di Lucio Battisti, mentre stasera la gara continua.

Parlando del brano Andrea Bonomo racconta: «È una canzone che aveva l’intenzione di vestire un artista che ha sempre fatto cose più crude con qualcosa di più accessibile. L’intenzione era quella di presentarsi in maniera più inedita e vicina a tutti».

Ma come è nato? «Dopo una lunghissima chiacchierata tra me e lui in un bar di Roma, davanti a casa sua. Questo suo modo di guardare il mondo, sempre un po’ fanciullesco, mi ha ispirato questa canzone. Vuole essere un suo biglietto da visita verso il mondo».

Bonomo racconta che l’inciso della melodia è nato a Gallarate, poi ha abbozzato il testo e ci ha lavorato con Simone Bortolotti. «All’apparenza è un classico, con un taglio moderno nelle metriche. Sono felice di questa canzone, altrettanto amareggiato del livore che comunque permea il Paese e per un gusto estetico che non si schioda dai soliti stilemi».

La gara, in ogni caso, continua e solo sabato si saprà chi è il vincitore di quest’anno. Intanto Bonomo su quel palcoscenico ha visto sfilare molti artisti con cui ha collaborato, oltre a Bugo per il quale lo scorso brano ha scritto anche il brano “Sincero” che cantò con Morgan.

Nel 2008 invece, fu proprio Bonomo a gareggiare tra le giovani proposte con il brano “Anna”, scritto insieme a Luca Chiaravalli (compositore e produttore discografico di Gallarate): «Un’esperienza che non voglio ricordare, traumatica». Ma la musica, come si è visto, non ha mai smesso di essere parte della sua vita: «Sarebbe impossibile, come lasciare una fidanzata solo per aver avuto una discussione. La musica è fatta di tante cose belle».

Andrea Bonomo, in questi anni ha collaborato come compositore con artisti come Loredana Bertè, Marco Mengoni (con il brano “Voglio”), Margherita Vicario (con l’ultimissima “Orango Tango”), Ermal Meta, Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone, Annalisa, Paola Turci, Giuliano Palma, Le Vibrazioni, Alessandra Amoroso, solo per citarne alcuni.