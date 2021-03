Andrea Ferrario ed Elena Napoleone nel concerto “I sentieri del Novecento” del Puccini di Gallarate

“I sentieri del Novecento”: questo il titolo del quattordicesimo appuntamento di “Virtuose e virtuosi in virtuale”, rassegna musicale a cura del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate. Dopo gli interventi delle allieve Silvia Gatti e Lucia Foti, lo scorso lunedì, protagonista di questo concerto sarà il duo Ferrario-Napoleone, composto dal M° Andrea Ferrario, docente di Chitarra presso il Conservatorio di Gallarate, e dalla pianista Elena Napoleone.

Il programma propone tre autori fondamentali nel repertorio per chitarra del Novecento, che non solo dedicarono splendide pagine solistiche, ma anche brani cameristici di ampio respiro. Il primo brano, la Russische Rhapsodie è tratto dal vastissimo catalogo di opere per e con chitarra di Ferdinand Rebay (1880-1953), riscoperto solo nei primi anni ’90 dal musicologo Johann Gaitzsch. Tra le composizioni di Rebay, molte sono per duo chitarra e pianoforte, destinate probabilmente ad essere eseguite dallo stesso autore con la nipote Gerta Hammerschmid, allora promettente chitarrista all’inizio della sua carriera.

La successiva proposta in programma è la Seconda Sonatina di Radamés Gnattali (1906-1988). Nato a Porto Alegre in Brasile da due emigrati – un’insegnante di musica e un carpentiere talmente appassionato di opera da chiamare i figli con i nomi “verdiani” di Aida e Radamés, Gnattali dedicò la sua intera esistenza alla musica in tutte le sue forme. Apprezzato come pianista, violinista e violoncellista, per la chitarra scrisse forse le sue pagine migliori, facendo convivere formazione classica e ispirazione popolare in uno stile compositivo unico e di raro fascino.

Il concerto si chiude infine con Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), uno dei più grandi compositori italiani del Novecento, la cui ricerca di un linguaggio compositivo personalissimo trasse particolare ispirazione da autori del passato. La sua Fantasia op. 145 per chitarra e pianoforte, dedicata a Maurice Ravel, è oggi considerata un capolavoro di costruzione, lirismo e ricerca timbrica.

Formatosi nel 2007 nella classe di Claudia Bracco presso il Conservatorio di Como, il duo Ferrario-Napoleone ha suonato per il Museo del Novecento di Milano, il IX e il X Festival Mediterraneo della Chitarra di Cervo, i Concerti di Villa Tesoreria (Foundation Franz Liszt), il Teatro Manzoni di Pistoia, i Concerti del Tempietto di Roma, il Festival ClassicaTorgnon e i Jeudi du Conservatoire di Aosta. Hanno studiato con Lorenzo Micheli, Giampaolo Bandini, Roberto Plano, Massimo Felici e sono stati allievi del Trio di Parma presso le masterclass del Festival di Portogruaro. Vincitori del I premio assoluto al concorso IMKA di Sarajevo, hanno all’attivo un disco monografico dedicato alla musica per chitarra e pianoforte di Ferdinand Rebay con prime registrazioni assolute delle partiture originali depositate presso il Fondo Rebay della österreichische Nationalbibliothek di Vienna edito da DotGuitar.

L’appuntamento è dunque sul canale youtube di “Virtuose e virtuosi in virtuale”, lunedì 15 marzo alle 20.30.