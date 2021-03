Andrea Laszlo De Simone, un film-concerto per la rassegna #miamimimanchi

La musica dal vivo spenta, i festival rinviati e cancellati, i teatri ed i musei chiusi: di fronte alla cancellazione della cultura, l’immensità diviene l’unico contesto possibile dove poter creare forme musicali inedite e spazi di condivisione possibili.

È con questo spirito che Triennale Milano e MI AMI Festival e hanno unito risorse e spazi per accendere “Il Film del Concerto” del cantautore torinese Andrea Laszlo De Simone, accompagnato da quella che ha ribattezzato come “Immensità Orchestra”, composta da 11 elementi – sezione ritmica, fiati, archi, chitarre, tastiere e cori.

Per la prima volta in Italia un musicista occupa diversi spazi di Triennale Milano in quella che è a tutti gli effetti una vera e propria residenza, da cui verrà tratto “Il Film del Concerto” con la regia di Fabrizio Borelli – già al lavoro con Ettore Scola, Andrei Tarkovskij, Luigi Comencini ed Ermanno Olmi e impegnato a lungo per le reti RAI in ambito televisivo – e la produzione di Borotalco.tv.

Una cinematografica e irripetibile opera live che rappresenta simbolicamente la rinascita, al debutto in uno speciale evento streaming domenica 11 aprile su Dice.tv.

DAL BUIO ALLA LUCE

Alla proposta di un live in streaming, Laszlo ha risposto immaginando un vero e proprio happening. Un concerto irripetibile nella forma di contenuto prodotto e curato, per creare un percorso dal buio alla luce: “dalla suite “Immensità” – l’ultimo lavoro che ha letteralmente conquistato la critica francese oltre che quella italiana – al nuovo brano “Vivo”. “L’idea di un concerto in diretta streaming non mi ha mai entusiasmato. La mancanza del pubblico in sala, il rischio di problematiche tecniche nella trasmissione della diretta, le modalità e condizioni che spesso a mio avviso non garantiscono agli spettatori la possibilità di godere davvero dello spettacolo”, spiega Andrea Laszlo De Simone. “Questo non è un tentativo di replicare le emozioni di un live, ma un vero e proprio “Film del concerto”. Ci tengo a ringraziare Triennale Milano, MI AMI e tutti i partner e professionisti coinvolti per avermi permesso di dare vita a questo contenuto audiovisivo pensato e realizzato per la fruizione digitale”, conclude.

UN EVENTO DIGITALE PER COLMARE LA MANCANZA

“Il Film del Concerto” è una produzione MI AMI con Triennale Milano, in collaborazione con DNA concerti, The Goodness Factory e 42 Records. Per MI AMI – il Festival di riferimento della nuova musica italiana dal 2005 – è il primo concerto in streaming organizzato in assoluto: un modo di sperimentare e innovare con le forme mantenendo viva la mission di supporto e condivisione della musica italiana che è da sempre il cuore pulsante del festival. L’evento digitale marca anche il debutto della rassegna itinerante #miamimimanchi, che colma il vuoto lasciato dal MI AMI Festival – rinviato a settembre 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria – con una serie di eventi ibridi innovativi, dislocati in diverse location importanti della città.

UN SOGNO CHE DIVENTA FILM

“Raramente usiamo parole come felicità e sogno, che si portano dietro un fardello pesante e una reputazione spesso poco raccomandabile”, scherza Carlo Pastore, direttore di MI AMI. Che poi spiega: “Eppure non trovo migliori parole per descrivere la felicità di aver lavorato ad un’opera così ambiziosa e piena d’amore, che usa suono e immaginario per disegnare un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Così proviamo a spostare un po’ più in là questo mostro del concerto in streaming, ribaltandolo”.

Pastore chiude con i ringraziamenti: “In piena zona rossa, con la musica e la cultura spente, quest’opera non sarebbe stata possibile senza lo sforzo collettivo dei soggetti coinvolti: DNA Concerti, The Goodness Factory, 42 Records, che hanno fatto molto più di quanto fosse dovuto; il nostro team, fantastico; il regista Fabrizio Borelli e il DOP Oreste Gallina; l’enorme talento di Andrea Laszlo De Simone, semplicemente un grande artista. Infine il nostro più grande grazie va a Triennale per averci aperto le proprie porte mentre tutto è chiuso, e averci fatto lavorare al sogno con commovente libertà e encomiabile sostegno”, chiude il direttore di MI AMI.

“Il Film del Concerto” riaccenderà gli spazi di Triennale Milano al momento privi delle loro produzioni – come il Teatro – e la meravigliosa Curva – solitamente adibita a spazio espositivo e che ora, quasi ironicamente, trasformerà la musica in un’opera performativa esposta. Una congiunzione rarissima che diventa formula magica. Il buio che diventa luce, un sogno che diventa realtà.

L’ILLUSTRAZIONE ORIGINALE

L’illustrazione originale della locandina è a cura di Irene Carbone, illustratrice e fumettista torinese con studi alla Scuola Internazionale di Comics, dal 2015 nel duo creativo Irene&Irene e da tempo coinvolta nel progetto Andrea Laszlo De Simone per la realizzazione delle copertine dei dischi “Immensità” ed “Ecce Homo”, i video d’animazione “11:43” e “Sparite Tutti”, oltre ad aver ideato la creatività della cover digitale di “VIVO”.

Per “Il Film Del Concerto” ha realizzato a mano un’opera che riconduce al migliore immaginario cinematografico di Federico Fellini. L’opera sarà stampata in pochissime copie in edizione limitata, autografate dagli artisti e disponibili per l’acquisto assieme al biglietto virtuale di ingresso al Concerto.

I BIGLIETTI IN VENDITA

“Il Film del Concerto” debutterà in streaming domenica 11 aprile alle ore 21.30 su Dice TV. I primi mille biglietti “A occhi aperti” saranno in vendita a 12 € + d.p., poi il prezzo salirà a 14 € + d.p.

Biglietti acquistabili qui: https://link.dice.fm/zp5AWqONUeb

Disponibili bundle speciali che al biglietto aggiungono la locandina originale in edizione limitata autografata, la maglietta dell’evento e il fanticket.

Tutto su Dice.fm, rivenditore esclusivo di MI AMI.