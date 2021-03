Appello di ATS Insubria: non dare credito a Sms truffa per vaccino anti Covid

ATS Insubria esprime preoccupazione per quanto segnalato dai colleghi dell’ATS Pavia, che ha diffuso il seguente appello, riportato integralmente:

«E’ stato immediatamente bloccato il tentativo di raggiro ai danni di persone anziane contattate via sms per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti Covid.

Il testo dell’sms truffa è: “Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva sms di questo tipo, raccomanda ATS Pavia, è invitato a non dare seguito. Sul fatto stanno indagando le autorità preposte».

Non sono note, al momento, analoghe iniziative nei confronti dei residenti nel territorio dell’ATS Insubria. Si invita, tuttavia, alla massima prudenza e si ricorda che gli SMS per la convocazione per la somministrazione della dose vaccinale Covid riportano le informazioni relative all’appuntamento e non è necessario procedere ad alcuna ulteriore richiesta telefonica. Per qualunque informazione si precisa che è a disposizione degli utenti il numero verde regionale 800894545.