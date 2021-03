Aprono i grandi centri vaccinali, si sbloccano le convocazioni degli over80

Si apre la settimana decisiva della campagna vaccinale. Nella nostra provincia, aprono tre dei 4 principali hub dove verranno convocati i cittadini.

Si parte mercoledì 31 marzo con Malpensafiere dove si attendono 3000 persone sin dal primo giorno. Avvio al 50% anche alla Schiranna che verrà inaugurata sabato 3 aprile con una sola delle due tensostrutture allestite dall’Esercito italiano, capaci di accogliere 2400 persone ogni giorno. Anche a Rancio Valcuvia è ormai tutto pronto per iniziare sabato prossimo. Resta anche da stabilire con esattezza la data di partenza della quarta struttura, la palestra Pizzigoni di Saronno, che potrebbe avviare l’attività dopo la prima decade del mese prossimo.

Nella serata di ieri, è arrivata sui cellulari di molti anziani la convocazione per la prima dose di Pfizer. Prenotati quasi tutti dal 18 febbraio scorso, dopo una lunga attesa sembra arrivato il momento degli ultraottantenni che, in base ai piani regionali, saranno chiamati tutti entro l’11 aprile.

Una macchina complessa che richiederà un lavoro di squadra preciso: da una parte le due aziende ospedaliere che forniranno le dosi vaccinali, il personale sanitario ma anche amministrativo per completare la documentazione burocratica richiesta a livello nazionale ma anche per gestire le agende che saranno via via più complesse anche a causa dei richiami. C’è poi la Protezione civile a cui spetterà la logistica e l’organizzazione dei percorsi di accesso, accoglienza e dimissione finale. Tanti infine i volontari che si sono offerti di dare una mano per gestire giornate che arriveranno a coprire le 12 ore.