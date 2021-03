Arrestato diciottenne, in casa una serra di marijuana

Un 18enne cerrese è stato arrestato per coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A bloccare alle 21.30 circa del 18 marzo, il giovanissimo italiano, pregiudicato per reati analoghi e disoccupato sono stati i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore.

Il giovane è stato fermato alla guida del suo scooter durante un posto di controllo ed è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana del peso complessivo di un grammo circa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 350 grammi di marijuana, 17 piantine coltivate in tre serre termoventilate, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in contanti in banconote di vario taglio, verosimilmente provento di attività illecita.

Il materiale e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro e l’arrestato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida.