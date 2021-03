Arriva la job weeks, a Varese si parla del futuro dei giovani

Torna la “Job weeks”, la rassegna promossa dalla Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia che si svolge dal 15 marzo al 2 aprile con eventi, manifestazioni e incontri dedicati alle politiche per i giovani all’incrocio tra scuola e mondo del lavoro.

Protagonista tra gli altri anche lo sportello Informagiovani di Varese, con un calendario di dieci incontri che hanno l’obiettivo di agevolare la transizione da scuola a lavoro e da un’occupazione a un’altra, con servizi di accompagnamento e assistenza, operando in rete.

«La Job weeks è l’occasione per offrire ai giovani momenti di confronto e approfondimento – spiega Francesca Strazzi, assessore alle Politiche giovanili – Con il punto Informagiovani Varese abbiamo pensato a momenti molto differenti, in grado di offrire una panoramica varia su opportunità e occasioni di incontro con attività produttive, operatori economici, scuole e realtà attive sul nostro territorio».

Si parte venerdì 19 marzo, dalle 15 alle 16.30, con l’incontro “Sport skills, quando lo sport allena alla vita”, in collaborazione con Silvano Zanovello di CSI Bisuschio ASD, per parlare di sport come palestra di vita, in grado di sviluppare determinazione e condivisione di strategie.

Lunedì 22, dalle 15 alle 16.30, appuntamento con “Hai un diploma, cosa puoi fare all’estero”, a cura di Bernard Fass di Eurocultura srl, per una panoramica sulle opportunità di studio, lavoro o volontariato accessibili ai ragazzi diplomati nella Comunità Europea.

Sempre lunedì 22, dalle 18, il focus è su “Start up e oltre”, in collaborazione con Re sign, Green Cycling e Prospettive Vegetali, per raccontare l’esperienza di due strat up innovative vincitrici del bando comunale “Giovani e idee di impresa”. Lo stesso incontro sarà replicato venerdì 26 dalle 18 alle 19.30.

Martedì 23, dalle 17 alle 19, appuntamento con “Contratti Atipici per i giovani”, a cura di Nidil Ggil Varese. E ancora, mercoledì 24 marzo, dalle 10 alle 12.30, ci sarà l’incontro “AAA Stagista cercasi”, per fare il punto sulle opportunità offerte dall’esperienza di stage, in collaborazione con Maximus srl, che organizza anche l’appuntamento di venerdì 26, dalle 10 alle 12.30, dove si parlerà di “Garanzia Giovani”, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Lunedì 29, dalle 15 alle 16.30, si parlerà di “Il peso delle soft skills nel volontariato”, in collaborazione con Associazione CSV Insubria e Protezione Civile Nucleo Primo Intervento Provinciale, con un focus sulle competenze apprese durante l’attività di volontariato, il racconto delle esperienza della Protezione Civile Provinciale durante l’emergenza sanitaria o i dissesti idrogeologici in provincia di Varese, ed esperienze di progetti del Centro Europeo di Solidarietà.

Martedì 30 marzo, dalle 17.30 alle 19, il tema è “Coworking e aziende innovative”, per spiegare l’importanza del lavoro in spazi condivisi, per fare network per prospettive emergenti. L’evento è in collaborazione con Digitiamo. Infine mercoledì 31, dalle 15 alle 16.30, con “Lavorare durante gli studi”, a cura di Acof Soc. Coop Onlus, per spiegare quanto un’esperienza di lavoro giovanile possa essere formativa nel costruire la professionalità futura.