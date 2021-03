Arrivano i fondi per completare la riqualificazione del lungolago a Gavirate

Regione Lombardia stanzia 216.000 uro per completare la riqualificazione del lungolago a Gavirate. Si tratta del terzo lotto di un investimento totale di 395.000 euro che porterà al completamento dell’intervento di difesa sponsale ma anche di sistemazione del parcheggio antistante l’area camper.

« La notizia ci permetterà di accelerare sulla progettazione esecutiva – spiega il vicesindaco Massimo Parola – l’opera è cofinanziata per l’80% dalla Regione e per il 20% dall’amministrazione comunale. Completeremo il risanamento della tratta tra la torretta sino alla canottieri e alla darsena. Sistemeremo anche l’area del posteggio anche se non sarà la replica di ciò che abbiamo fatto dalla parte opposta e non prevediamo di istituire la sosta a pagamento».

I lavori saranno effettuati tra novembre 2021 e aprile 2022 così da arrivare alla stagione bella con la passeggiata riqualificata. Con il bando “rigenerazione urbana” si punterà a sistemare anche l’area della Pro Loco mantenendo la vocazione turistica con servizi nuovi. Un progetto da oltre mezzo milione di euro.