Arrivano gli Europei di canottaggio, ne parliamo in diretta su VareseNews

A Varese sono in arrivo centinaia di atleti e tecnici da ogni parte del Vecchio Continente: nella prima decade di marzo, infatti, vanno in scena due grandi manifestazioni di canottaggio internazionale – le qualificazioni olimpiche della zona europea e i Campionati Europei assoluti – che si disputeranno sul campo di regata della Schiranna.

Un grande evento sportivo che porterà in città tanti grandi interpreti di questa disciplina a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo ma anche, per guardare più in “casa nostra”, una occasione di ripartenza sia nell’ambito delle organizzazioni sportive sia per un settore, quello turistico-alberghiero, che ha pagato un prezzo carissimo alla pandemia.

Di questo parleremo in diretta su VareseNews e sulla pagina Facebook del nostro giornale questa sera, lunedì 29 marzo dalle ore 21, in una trasmissione speciale. L’incontro, che si svolgerà “a distanza”, vedrà protagonisti alcuni grandi ospiti a partire da Francesco Cattaneo, il direttore tecnico della nazionale italiana che in questi giorni è in ritiro proprio a Varese. Con lui ci saranno il direttore del Comitato Organizzatore di ERC Varese 2021, Pierpaolo Frattini, e due atleti che insieme a Frattini hanno vestito l’azzurro in tante competizioni internazionali: Sara Bertolasi, tutt’ora in attività, ed Elia Luini, pluricampione del mondo e argento olimpico nel 2000. Conduce Damiano Franzetti, responsabile del canale “Sport” di VareseNews.

Sarà l’occasione di parlare dell’organizzazione dell’evento in diversi suoi aspetti (comprese naturalmente le misure di sicurezza dedicate al covid), di conoscere meglio il bacino della Schiranna attraverso le parole di campioni che lo hanno solcato tante volte con le loro barche, di fare il punto sullo sport varesino e, naturalmente, di gettare uno sguardo sul lato agonistico degli Europei ai quali prendono parte anche tre atleti della nostra provincia, Federica Cesarini, Chiara Ondoli e Mirko Carucci. E, perché no, di parlare anche di Olimpiadi visto che la strada verso Tokyo è ormai aperta e l’Italia del remo ha già qualificato numerose imbarcazioni. Vi aspettiamo numerosi!