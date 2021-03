Asfo Valli delle Sorgenti, riunione con assessore Rolfi, i consiglieri regionali e Utr Insubria

Terzo incontro di presentazione dell’ASFO Valli delli Sorgenti, la nuova associazione fondiaria –voluta da Ente Parco e Comune di Luvinate- che mira ad unire le proprietà pubbliche e private che gravano sulla montagna di Luvinate nel Campo dei Fiori per avviare la manutenzione pluriennale dei boschi.

ASSESSORE ROLFI E CONSIGLIERI REGIONALI – Dopo gli incontri con le associazioni attive sul territorio e gli stakeholders economici e sociali, ieri sera –da remoto- si è svolto una riunione con i livelli provinciali e regionali. Ospite d’onore l’assessore alla Agricoltura, Foreste e Parchi di Regione Lombardia Fabio Rolfi, insieme ai consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino e ai vertici dell’UTR Insubria rappresentati da Elio Carrasi. Ha portato il suo saluto anche il consigliere regionale Samuele Astuti.

VERSO AVVIO TAVOLO DI LAVORO REGIONALE – «Ringrazio l’assessore e i consiglieri per il tempo che ci hanno dedicato e per le parole di incoraggiamento che ci hanno rivolto. L’ Asfo sarà la prima a livello regionale di questo tipo, una sorta di startup ambientale che vogliamo mettere a servizio di tutto il territorio. A Regione –sottolinea il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Barra– abbiamo chiesto la possibilità di accedere ai bandi per il finanziamento di opere forestali ed interventi sul versante, anche immaginando forme di sostegno all’avvio delle ASFO per consentire la sostenibilità economica. Da parte della Regione abbiamo accolto l’impegno di una prossima convocazione di un tavolo tecnico così da condividere un percorso condiviso».

SABATO 27 LA FIRMA COSTITUTIVA DI ASFO, COLLABORAZIONE CON ERSAF DOPO IL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO REGIONALE DI 1.500.000 € – «Dopo un lavoro preparatorio di mesi, sabato 27 marzo ci troveremo per la firma costitutiva dell’associazione. Dopodichè – sottolinea il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani – avvieremo l’aggregazione con gli altri soggetti. Parliamo di 301 proprietari potenzialmente implicati e pubbliche amministrazioni per circa 450 ettari. Il primo obiettivo sarà lavorare a livello propedeutico, a servizio dell’Ente Parco, per attuare i progetti di recupero delle aree bruciate che Regione Lombardia ha affidato ad Ersaf con un finanziamento di 1.500.000€ per questo territorio».

INFO ED ADESIONI – Infografiche, rassegna stampa, punto dei lavori e materiale costitutivo possono essere reperiti sul sito: https://www.comune.luvinate.va.it/asfo-valli-delle-sorgenti/