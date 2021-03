Assoluti di nuoto paralimpico, record del mondo per Barlaam

È stato un weekend intenso di gare per il nuoto paralimpico, che si è radunato a Lignano Sabbiadoro per i campionati Assoluti invernali.

La copertina dell’evento va a Simone Barlaam, atleta della Polha, capace non solo di conquistare due medaglie d’oro nei 100 dorso e nei 50 stile libero, ma anche di siglare un record mondiale: 53”41 nei 100 stile libero, prestazione nella quale tra l’altro ha gareggiato da “fuori gara”, senza quindi andare a medaglia.

Si mette al collo due medaglie d’oro anche Arianna Talamona, sempre della Polha, che ha vinto nei 50 farfalla e nei 200 stile libero.

Anche Federico Morlacchi ha riempito il medagliere della polisportiva varesina, chiudendo al secondo posto nei 200 misti e vincendo i 100 farfalla.

Martina Rabbolini, bustocca dei Non Vedenti Milano, conquista il posto più alto del podio nei 100 dorso e arriva seconda sui 100 rana.

Due “argenti” per Alessia Berra – Polha – nei 200 misti e nei 100 stile libero, terzo posto nei 50 stile libero per Giulia Terzi, sempre della Polha.

Un’importante novità è arrivata però fuori dalla vasca: cinque atleti, di cui Federico Morlacchi, Arianna Talamona e Giulia Terzi, tutti e tre della Polha, per la prima volta hanno gareggiato con doppio tesseramento, anche per le Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della polizia penitenziaria. Un importante riconoscimento per un mondo – quello del nuoto paralimpico – che sta crescendo sempre di più.

Di seguito i risultati dei varesotti:

200 misti SM5 – SM14

2° Federico Morlacchi SM9 2’21”28

2° Alessia Berra SM12 2’37”26

100 dorso S1-S2, S6-S14

1° Simone Barlaam S9 1’01”58

1° Martina Rabbolini S11 Non vedenti Milano

200 stile libero S2-S5, S14

1° Arianna Talamona S5 2’46”51

50 stile libero S1-S6, S7-S13

1° Simone Barlaam S9 24”22

5° Alberto Amodeo S9 28”34

7° Fabrizio Sottile S12 26”68

11° Tommaso Morandi (2007) S8 32”99

16° Danilo Ambrosini S7 39”54

20° Alen Sonza S4 57”61

3° Giulia Terzi S7 34”33

5° Jessica Yelverton S9 35”20

100 rana SB4-SB14

7° Matteo Brusca SB4 2’05”00

2° Martina Rabbolini SB11

100 stile libero S1-S6, S7-S14

6° Matteo Brusca S4 1’30”80

7° Lorenzo L’Abbate S9 1’10”75

11° Danilo Ambrosini S7 1’25”44

13° Alen Sonza S4 2’00”18

18° Simone Barlaam S9 53”41 (fuori gara)

2° Alessia Berra S12 1’02”16

6° Jessica Yelverton S9 1’20”91

50 Farfalla S5-S7

1° Arianna Talamona 45”36

6° Giulia Terzi S7 37”85 (fuori gara)

100 Farfalla S8-S14

1° Federico Morlacchi S9 1’02”14

4° Alberto Amodeo S9 1’04”02