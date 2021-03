Asst Settelaghi, da lunedì potenziati i posti letto per pazienti Covid

Una nuova fase di gestione del Covid per gli ospedali dell’Asst Settelaghi. Da lunedì 15 marzo tutto il sistema sociosanitario regionale entra nella nuova fase 4B. Questa nuova gestione dell’emergenza Covid coinvolge anche l’ospedale di Circolo di Varese e le strutture periferiche.

Cosa vuole dire a livello operativo? In pratica saranno potenziati i posti letto dedicati ai pazienti Covid, non solo all’ospedale di Circolo ma anche nelle strutture esterne. Questo comporterà una riduzione dell’attività chirurgica, non all’ospedale di Circolo, ma il minimo indispensabile nelle sedi periferiche. Per il momento, l’azienda sanitaria fa sapere che non ci sono riduzioni significative in programma.

Inoltre, sempre lunedì 15 marzo, partiranno con le vaccinazioni per i pazienti fragili e aumenteranno il numero delle vaccinazioni giornaliere, dalle 1.200 attuali si potranno superare le 1.600 circa, suddivise in sei sedi ospedaliere, a cui si aggiunge l’equipe su gomma.

L’altra novità dei prossimi giorni sarà la partenza operativa dei punti vaccinali della Schiranna e di Rancio che saranno interamente gestiti dall’Asst Settelaghi, sia del punto di vista della logistica, che nell’erogazione delle vaccinazioni, dell’assistenza sanitaria, del trasporto del farmaco, della gestione rifiuti, della sicurezza dei lavoratori.