Astuti (Pd): “Con l’associazione Granello insieme chiedo siano vaccinati i disabili gravi”

“Con l’associazione Granello insieme (Agi) chiedo siano vaccinati al più presto i disabili gravi”.

A lanciare l’appello è il consigliere regionale e capo delegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti, che raccoglie l’sos lanciato, in una lettera all’assessore Moratti e alle istituzioni sanitarie locali dall’Agi, l’associazione che raccoglie le famiglie di 190 disabili gravi tra i 18 e 35 anni, tutti residenti nelle province di Varese e Como.

“Le linee guida nazionali- sottolinea Astuti- stabiliscono che i disabili gravi e gravissimi fano parte delle categorie a rischio, come gli over 80, e quindi debbano avere priorità di vaccinazione. Ad oggi però nessuno dei 190 ragazzi di Agi e nessuno dei loro familiari sa quando sarà vaccinato, il che genera disagi gravissimi. Solo il vaccino può garantire di tornare a frequentare in maggiore sicurezza i centri diurni, fondamentali per la loro qualità della vita”.

“Chiedo alla Regione- conclude Astuti- di rimediare ai gravissimi ritardi e attivarsi da subito per vaccinare i disabili gravi e gravissimi. Il grido d’aiuto dell’Agi serva a ricordare la necessità di vaccinare da subito tutte le persone fragili e chi si prende cura di loro. Come ricordiamo da mesi è un loro diritto che non può continuare a essere negato”.