Astuti chiede quando parte la vaccinazione per gli insegnanti. La risposta “A breve”

«Vergognoso che la Lombardia non abbia ancora iniziato a vaccinare gli insegnanti e che l’assessore Moratti non si degni neppure di spiegare il perché». Il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti e la consigliera regionale Paola Bocci commentano così la risposta a un’interrogazione presentata oggi in aula, in cui si chiedeva di sapere la data d’inizio delle vaccinazioni del personale scolastico.

«Per l’ennesima volta- attaccano Astuti e Bocci – alla domanda su quando sarebbero partite le vaccinazioni per il personale della scuola ci è stato risposto ‘a breve’. Non una data, un luogo, nulla. La verità è che ad oggi sono stati vaccinati 249 insegnanti in tutta la Regione e oltretutto solo per caratteristiche che li facevano entrare in altre categorie. Siamo ancora al giorno zero e questo mentre la Campania ha vaccinato 41099 insegnanti, la Toscana 27528, il Piemonte 18137, la Puglia 18537. Sappiamo che le dosi del vaccino AstraZeneca sono disponibili ma nessuno spiega perché restano inutilizzate».

«“Altrettanto vergognoso- concludono i consiglieri dem- che ancora una volta a rispondere alla nostra interrogazione sia stato il sottosegretario Turba. L’assessore Morati non si è nemmeno preoccupata di intervenire in aula per dare una spiegazione degli scandalosi ritardi della campagna vaccinale».