Astuti (Pd): “La Regione dia una risposta definitiva e seria sul futuro del nosocomio di Angera”

«Bene l’iniziativa lanciata con la petizione per l’ospedale di Angera e quindi per tutta la sanità del Basso Verbano, perché raccoglie molte istanze provenienti dal territorio e dalle stesse persone che vi gravitano. Istanze alle quali non si è mai data una vera risposta, ma oltre ad aprire un tavolo di lavoro al quale far partecipare tutte le realtà di maggioranza e minoranza presenti sul territorio, è davvero arrivato il tempo che la Regione presenti una proposta concreta di progetto per il rilancio dell’ospedale».

Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd e capogruppo in III Commissione Sanità, interviene sul futuro dell’ospedale Ondoli, dopo l’avvio della petizione per un suo rilancio.

«Questo nosocomio ha la fortuna di avere attorno a sé tante persone e intere comunità che lo sostengono e se ha resistito in tutti questi anni è solo grazie alla loro tenacia e al loro impegno, oltre al grande lavoro degli operatori sanitari – aggiunge Astuti –. Ma tenacia e impegno meritano risposte altrettanto serie e chiare da parte di una Giunta regionale che in questi ultimi anni ha detto tutto e il contrario di tutto su questo ospedale. Ora chiedo anche io una risposta definitiva e un intervento risolutivo a Regione Lombardia. La sanità del Basso Verbano, quei territori e i loro abitanti lo meritano».