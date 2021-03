Attivata la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini riservati alla scuola

Dalle ore 8 di questa mattina, mercoledì 3 marzo, è attivo il portale che raccoglie le prenotazioni per le vaccinazioni nel mondo della scuola.

Tutto il personale scolastico degli istituti statali e paritari che lavora in Lombardia può registrarsi sulla piattaforma la piattaforma online dedicata

La campagna è rivolta al personale scolastico fino a 65 anni (compresi i nati nel 1956) delle istituzioni scolastiche statali: dirigenti, personale docente, personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto in essere.

Coloro i quali registreranno la propria adesione sulla piattaforma saranno informati tramite SMS o chiamata attraverso la piattaforma online dedicata, telefonica, se è stato fornito il solo numero fisso, della data, dell’ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione. In alternativa, la volontà di essere vaccinati potrà essere comunicata anche al proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Con successiva, imminente comunicazione, verrà avviata anche la raccolta di adesioni alla campagna vaccinale per il restante personale scolastico di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie.

Per maggiori informazioni e per essere aggiornati sulle fasi della campagna vaccinale è possibile contattare il numero verde gratuito 800.89.45.45 o consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia.