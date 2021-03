Attivazione del servizio mensa per le primarie di Luino il lunedì

Da lunedì 8 marzo 2021 verrà attivato il servizio mensa presso le scuole primarie Motte, Voldomino, Creva, Luino gestito dal personale di Sedexo: Orario: dal termine delle lezioni alle ore 14.00.

Lo fa sapere il Comune di Luino sul sito.

Dato che non è stato raggiunto il numero minimo per attivare il servizio, gli alunni del plesso di Creva potranno usufruire del servizio nella scuola di Luino capoluogo. Verranno trasportati con lo scuolabus alla primaria di Luino così come già avviene per le giornate del mercoledì e venerdì.

I bambini potranno essere prelevati da scuola a partire dalle ore 13.00.

Gli alunni del plesso di Creva dovranno essere ritirati alla primaria di Luino.

Altre info sulla pagina del sito comunale.