Aumentano i pazienti Covid negli ospedali della Valle Olona ma la curva rallenta

«In leggerissima diminuzione la pressione sul pronto soccorso di Busto Arsizio, è stabile negli altri». Il direttore sanitario dell’ASST Valle Olona Paola Giuliani conferma l’andamento dei contagi nei distretti che fanno capo ai suoi ospedali.

Dopo settimane di forte pressione, si assiste a un rallentamento della curva e i segnali giungono anche nei reparti. I degenti Covid sono sempre in crescita ma l’impennata registrata nella settimana del 15 marzo non si è replicata. Sono in tutto 243 i pazienti nei reparti covid positivi, la scorsa settimana erano 226.