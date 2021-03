Nuovo aumento di pazienti Covid all’ospedale di Varese che apre la terza terapia intensiva dedicata

Non accelera ma nemmeno rallenta il ritmo dei ricoveri per Covid all’ospedale di Varese. Nell’ultima settimana, i degenti ricoverati nei reparti riservati a Varese e a Tradate sono stati 236, 16 in più di lunedì scorso quando, per la prima volta dopo settimane, si segnava il segno più nell’andamento dell’occupazioni di letti.

Di fatto, quindi, la seconda ondata continua a richiedere un importante impegno all’Asst Sette Laghi che nel frattempo ha ripreso anche le attività ordinarie, soprattutto chirurgiche. I degenti in aree “covid meno” sono 643, quindici in meno della scorsa settimana (658). Dal 12 ottobre scorso, quando è iniziata la seconda ondata pandemica, negli ospedali della Sette Laghi sono stati curati 3361 ammalati.

Che la situazione sia preoccupante, però, lo dimostra la decisione di riconvertire una nova terapia intensiva: attualmente sono 17 i ricoverati assistiti con le cure intense ( quattro in meno di lunedì scorso) divisi tra la terapia intensiva generale e quella cardio chirurgica. In questi giorni si lavora per allestire altri 10 posti da tenere pronti a mano a mano che crescerà la richiesta. Intanto il personale inviato per gestire i letti nella terapia intensiva di Fiera Milano City è ancora impegnato nella gestione del modulo assegnato al professor Severgnini.

L’attività in pronto soccorso, invece, non ha registrato variazioni particolare: gli accessi si mantengono attorno al centinaio di media al giorno con picchi più o meno elevati ( 146 nella sola giornata del 22 febbraio, mentre nell’ultimo weekend sono stati 93 domenica, 118 sabato e 94 venerdì). Il tasso di utenti con sintomatologia riconducibile al Covid resta attorno al 10%-11%.