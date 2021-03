Autorizzazioni di Bce e Banca d’Italia per l’Opa di Crédit Agricole su Creval

Banca Centrale Europea e Banca d’Italia hanno notificato a Crédit Agricole le autorizzazioni, relative all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria delle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese (CreVal) annunciata al mercato il 23 novembre 2020. Le autorizzazioni riguardano il superamento della soglia del 10% nel capitale sociale del CreVal e l’acquisto di una partecipazione di controllo diretto nel CreVal e l’acquisto di partecipazioni qualificate indirette in CreVal PiùFactor spa e in Generalfinance spa, per effetto dell’Offerta, il tutto ai sensi degli artt. 22 e 23 della Direttiva (UE) 36/2013 e 19, 22 e 110 del Testo Unico Bancario.

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Il Gruppo Crédit Agricole, decima banca al mondo con 10.5 milioni di soci, è presente in 48 paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico, dove opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.300 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a oltre 78 miliardi di euro di finanziamenti.

LA MAPPA DEL GRUPPO

Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit

Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e

Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).