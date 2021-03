Azione civica per Luino sulla chiusura delle scuole: «Servono connessione migliore e più ascolto»

Il gruppo di Azione civica per Luino e frazioni interviene sul dibattito intorno ai disagi generati dalla chiusura delle scuole e chiede un intervento più deciso da parte delle istituzioni.

Furio Artoni, insieme a Sonia Danasi e Pietro Agostinelli hanno raccolto le richieste degli abitanti di Luino e da fuori città per mettere in luce quelle problematiche che riguardano soprattutto i piccoli centri. «Le questioni sono tante – afferma in un comunicato Furio Artoni di Azione civica -, dai problemi di connessione alla mancanza di strumenti tecnologici nelle famiglie con più figli. Anche alcune frazioni di Luino hanno queste difficoltà. Ci chiediamo se non sia possibile creare una rete wi-fi cittadina potenziata e non solo per il lungolago o alcune piazze che, fra le altre cose, non si possono nemmeno più frequentare in questo periodo di lockdown. Invitiamo gli uffici comunali a fare una ricognizione per capire se è possibile tramite sistemi di hotspot dare rete all’intero territorio comunale o se non sia possibile aprire ad altri gestori per avere una linea stabile e forte che vada incontro ai bisogni delle famiglie».

Artoni aveva sottoposto i suoi dubbi su queste chiusure anche al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con lettera aperta inviata a Milano. «Ho rappresentato il disagio e le difficoltà legate alla chiusura delle scuole – scriveva Artoni -, soprattutto materne e primarie che stanno creando problemi logistici e lavorativi alle famiglie che, a Luino, si sono organizzate per protestare pacificamente dal momento che in questi istituti non si verificavano contagi da tempo».

«Linea internet potenziata, conoscere se vi sono famiglie che non dispongono di mezzi elettronici sufficienti e anche logistici, per venire incontri ai bisogni dei bambini, sono le prime cose sulle quali intervenire – afferma Azione civica -. Abbiamo bisogno della vicinanza che il cittadino vuole sentire dal Comune in un momento come questo. Ci permettiamo infine di chiedere al sindaco Bianchi informazioni sull’efficienza del nostro ospedale cittadino in questo momento di pressione visto che della salute pubblica è diretto responsabile amministrativo. Credo sia possibile invitare il direttore generale ad una riunione anche via telematica con l’intero consiglio comunale in modo da rappresentargli quelle che noi pensiamo essere criticità importanti a Luino, anche e soprattutto in questo momento di pandemia».