Bagni installati, il Centro del Riuso di Malnate può riaprire (pandemia permettendo)

Bisognerà aspettare la fine dell’emergenza sanitaria per rivedere aperto il Centro del Riuso di Malnate, intanto però la struttura di via Tre Corsi ha beneficiato di un’importante aggiunta.

Nei giorni scorsi è infatti stato aggiunto un box bagno che può essere utilizzato anche da disabili per rendere più accessibile il Centro, come richiesto dalle associazioni che gestiscono gli orari di apertura della struttura.

Questo il commento apparso sulla pagina Facebook:

Il Centro del Riuso di Malnate rimarrà ancora chiuso, credo fino a quando non sarà passata l’emergenza COVID. Infatti, la maggior parte dei volontari che gestiscono il riuso sono persone a rischio a causa dell’età e quindi crediamo che la cosa migliore sia quella di aspettare ancora qualche mese. Nel frattempo stiamo lavorando per migliorare il servizio offerto dal centro del riuso. Ad esempio abbiamo appena finito di installare un box bagno per disabili accanto alla struttura, utile per i volontari oltre che per le persone che transitano per il centro del riuso. Anche l’app per cellulari e per il web sta per essere aggiornata ad una nuova versione che metterà in rete anche i centri del riuso di altri comuni. Speriamo di poter riprendere al più presto il fantastico lavoro del centro del riuso!