I bambini rientrano a scuola, tamponi rapidi nelle aziende ticinesi e l’opera di Ravo nel podcast del 26 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 26 marzo e scelte per voi dalla redazione.

«La decisione di riaprire le scuole fino alla prima media è presa. Il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in modo ordinato». Lo ha detto durante il Presidente del Consiglio Mario Draghi al termine della riunione della cabina di regia nazionale sull’emergenza pandemica. Dopo pasqua, quindi torneranno in classe i bambini dei midi, dell’infanzia delle primarie e della prima media.

Le aziende ticinesi potranno attuare test antigienici tra i dipendenti . Il canton Ticino ha reso note le modalità di attuazione richieste per poter ottenere i rimborsi da Berna che saranno diversi a seconda che sia considerata realtà a rischio o meno. Dovranno esserci almeno 10 dipendenti per i casi a rischio e 5 per quelle non a rischio, i test andranno fatti ogni settimana per almeno un mese e deve aderire minimo il 60% dei dipendenti.

Fiamme nei boschi di Coarezza a Somma Lombardo. I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per domare un rogo che ha interessato un’ampia area boschiva . A causa dell’intenso fumo il traffico aereo in arrivo allo scalo di malpensa è stato spostato su una pista più lontana.

Si è svolta in video conferenza la riunione della Segreteria Tecnica per il coordinamento dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune e Provincia di Varese e Università dell’Insubria. Si è trattato di un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori della Caserma Garibaldi e degli interventi attuati in piazza della Repubblica. Nell’incontro si è deciso di procedere con la progettazione della piazza estesa anche all’area del Teatro Apollonio, a cura dell‘Accademia di Architettura di Mendrisio. Nell’incontro si è deciso di procedere con un progetto di fattibilità tecnico economica sulla riqualificazione della struttura dell’ex Politeama.

E’ iniziato quest’oggi il primo weekend di gara del Motomondiale, con le prove libere del Gran Premio del Qatar. Per la terza stagione consecutiva, saranno in gara nella classe Moto2 anche le MV Agusta gestite dal team ticinese Forward Racing. L’obiettivo per le moto varesine è quello di migliorare la classifica dell’anno scorso e provare a inserirsi con maggiore continuità nella top ten. In sella il confermato pilota romano Simone Corsi e il più giovane marchigiano Lorenzo Baldassarri che ha sostiuito Stefano Manzi. Nelle ultime tre stagioni in Qatar, Baldassarri ha colto un primo e due secondi posti seppure su una moto Kalex. Il gran premio si corre domenica 28 dalle 17,20 ora italiana.

Andrea Ravo Mattoni ha completato il murales sulla prima facciata della torre di raffreddamento dell’ospedale di Varese. È ormai ben visibile Irene che cura san Sebastiano, la riproduzione dell’opera seicentesca di George De La Tour. Il progetto di arte che cura è stato finanziato dalla Fondazione Il Circolo della Bontà . Il popolare artista ha iniziato l’opera lunedì scorso e la concluderà sabato.