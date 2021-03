Bancarotta fraudolenta di tre società, la Procura di Busto Arsizio chiede il giudizio per Aldo Taddeo

La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha chiuso le indagini relative alle bancarotte messe in atto da Aldo Taddeo, noto imprenditore del Varesotto, accusato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia di beni che di denaro, è ritenuto il responsabile del fallimento di tre società: la Ital di Busto Arsizio, la Caccia Engineering di Samarate e la Aes di Castellanza. Arrivava con la promessa di salvare i posti di lavoro e rilanciarle e se ne andava con la cassa, lasciando solo macerie.

L’indagine, condotta dal Procuratore Capo facente funzioni Giuseppe D’Amico e dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio, aveva portato nel dicembre del 2019 all’arresto di Taddeo e all’esecuzione di misure cautelari per altri 9 soggetti, tutti coinvolti in qualità di amministratori o membri del cda delle società fallite.

Insieme a Taddeo, noto anche per le incursioni spericolate nel mondo del calcio a Varese e Modena, sarebbero i responsabili della bancarotta dolosa con uso di fatture false. Acquisivano aziende decotte e ne svuotavano i conti con consulenze fittizie da parte di società estere (ceche e slovacche a lui riconducibili) dove finivano i soldi. Dalle società di consulenza poi passavano in conti correnti esteri dai quali Taddeo prelevava ingenti somme in contanti per mantenere uno stile di vita molto elevato (grande villa, auto di grossa cilindrata, ristoranti)

Taddeo è anche accusato di presentazione all’incasso di fattura falsa a diversi istituti di credito. Una sorta di truffa alle banche dove c’erano i conti delle aziende. La Finanza ha inoltre scoperto che aveva venduto in nero i progetti e i disegni di Caccia Engineering (dall’elevato valore economico) ad un’altra società. Una parte dei progetti sono stati recuperati, sequestrati e messi all’asta per pagare i creditori delle aziende fallite. Taddeo rischia attorno ai 5-6 anni di carcere.

Tre, invece, le posizioni stralciate: tra le quali quella del broker varesino Marco Lo Nero, quella della compagna di Taddeo e di un consulente romano. Non sono emersi elementi della loro consapevolezza in merito alle azioni di Taddeo.