Banditi oppure eroi, i papà amano sempre i loro figli

Buona festa del papà a tutti!

La Festa del papà ha origini americane. Nacque per festeggiare un padre ex-combattente della guerra di secessione. Negli Stati Uniti cade nella terza domenica del mese di giugno mentre in Italia (dove ci sono 20 milioni di padri) la Festa del papà cade il 19 marzo, data del calendario cristiano che ricorda San Giuseppe.

Ci pensa il tuo papà

“Ci pensa il tuo papà” è il titolo del libro che preferisco che parla del rapporto padre-figlio.

Non dimentichiamo nemmeno i libri di Anna Dodd che ho consigliato la settimana scorsa, ma questo di Babalibri è altrettanto emozionante.

“Senti, papà, cosa faresti se cadessi in acqua?”

“Mi butterei per ripescarti.”

“Tutto vestito?”

“Tutto vestito, anche con le scarpe.”

“E se nell’acqua ci fossero i coccodrilli?”

“E se non mi trovassi nell’acqua?”

“E se mi avesse trovato qualcuno prima di te? Qualcuno che vorrebbe tenermi con sé?”

Orsetto vuole mettere alla prova il suo papà di fronte a possibili pericoli.

L’amore è la risposta a tutte le paure e il papà è l’eroe perfetto per risolvere i problemi.

Ci pensa il tuo papà

di Mireille Allancé

Babalibri editore – € 11.80 (tascabile € 5,80)

Papà bandito

Per i più grandi non posso non citare “Papà bandito” scritto da uno dei miei autori preferiti, David Walliams.

I papà sono persone e per questo sono imperfetti. Ma anche un papà imperfetto ama il suo bambino.

Di papà ce ne sono d’ogni forma e dimensione. Papà grassi e papà magri, papà alti e papà bassi.

E poi, naturalmente, ci sono papà bravi e papà cattivi.

Un tempo il papà di Frank era un campione di corse spacca-auto, il Re della Pista, Gilbert il Grande! Ma quando un terribile incidente, da eroe che era, lo fa diventare uno zero, Frank e Gilbert si ritrovano poveri in canna… E per giunta fra le grinfie di uno spietato criminale e dei suoi scagnozzi. E quando Gilbert finisce in prigione, solo Frank può salvarlo.

La storia di un papà e di un figlio impegnati nella rischiosa missione di raddrizzare un grosso torto e sconfiggere il diabolico Mr Magnus.