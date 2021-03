Bando per la rigenerazione urbana, anche Casciago partecipa

Anche il Comune di Casciago partecipa al bando di Regione Lombardia per la rigenerazione urbana, 100 milioni di euro stanziati per realizzare interventi pubblici finalizzati a promuovere azioni di recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili, prevenzione dei rischi naturali, riqualificazione energetica e acustica, riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.

L’amministrazione casciaghese ha presentato un progetto per chiedere 150 mila euro di finanziamento per la riqualificazione degli spazi tra via Santa Monica e la Chiesa di San Giovanni, passando per la scalinata di via Sant’Agostino da sistemare.

In pratica con i soldi che arriveranno da Regione in via Santa Monica verrà realizzato un parcheggio ad uso delle scuole di Villa Valerio, per evitare il passaggio di veicoli sulla strada che sale alla struttura liberty che domina il paese e che ospita medie ed elementari. L’area verrà collegata con due percorsi pedonali a via Sant’Agostino (con contestuale sistemazione e messa in sicurezza della staccionata e degli scalini) e alla Chiesa di san Giovanni, che il Comune vuole riqualificare e rendere fruibile per eventi e manifestazioni.

Proprio nella chiesa sconsacrata nei prossimi mesi verrà girato un cortometraggio che parteciperà al Giffoni Film Festival, segno dell’interesse che quel luogo, nel cui guardino circostante è piantato il Kaki simbolo della pace, può rappresentare a livello turistico e di immagine.

In quest’ottica va anche la partecipazione ad un altro bando regionale, quello dedicato ai Borghi Storici, che nell’idea dell’amministrazione comunale di Casciago potrebbe fornire le risorse necessarie alla sistemazione della Palazzina Civica che sorge sopra la chiesa e di fianco al Villa Castelbarco: lì, se tutto andrà per il verso giusto, una volta terminati i lavori, sorgerà un info point turistico e un punto ristoro.