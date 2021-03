Bando Rigenerazione Urbana, Malnate chiede 500mila euro per Villa Braghenti

Regione Lombardia mette a disposizione delle amministrazioni comunali un bando per la Riqualificazione Urbana. L’amministrazione di Malnate ha già avviato la procedura per richiedere 500mila euro per lavori al parco di Villa Braghenti, la struttura di via Kennedy che si “affaccia” sulla Briantea. (nella foto i danni del temporale nel luglio 2013)

La richiesta malnatese ammonta a 500mila euro – come scritto sulla delibera di Giunta – prevedendo tre interventi: la riqualificazione dell’edificio dismesso nel parco e destinarlo a sedi per le associazioni cittadine; la realizzazione di una copertura del palco; riqualificazione dei percorsi e di parte del parco.

«Vogliamo puntare sulla rigenerazione dei parchi – commenta il sindaco Irene Bellifemine – Villa Braghenti e in futuro anche del Parco I Maggio. In questo caso l’intento è di eliminare le barriere architettoniche e ristrutturare l’edificio in fondo. Non rifaremo la tendostruttura, ma l’idea è realizzare una copertura e ammodernare il palco, come da richiesta delle associazioni, con anche una cabina di regia per spettacoli. Ci saranno inoltre lavori al verde presente e ai giochi per i bambini».