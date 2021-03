Beccato dalla polizia a Malpensa mentre usa il cartellino invalidi della zia deceduta da 2 anni

Nella mattinata di martedì 9 marzo, nel corso dell’ordinario servizio automontato di pattugliamento del territorio e del sedime aeroportuale, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, ha notato la presenza di un veicolo in sosta nel parcheggio riservato ai disabili con esposto il relativo contrassegno per la sosta di persone disabili ma solo parzialmente visibile dall’esterno.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad effettuare accertamenti più approfonditi e dalle attività di indagine hanno accertato che il veicolo era intestato ad una signora nata nel 1929 e risultava inoltre privo della prescritta copertura assicurativa. Nel corso delle procedure per il sequestro del mezzo adottate di conseguenza, si è presentato al personale di pattuglia l’uomo che aveva in uso l’automobile.

Effettuati i necessari controlli gli agenti hanno appurato che lo stesso, nato nel 1965 e residente nel milanese, risultava essere il nipote della donna deceduta nel giugno del 2019 e proprietaria del veicolo.

Gli sono state contestate dunque le violazioni per la circolazione senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria con l’applicazione del conseguente sequestro amministrativo, per violazione all’art.94 comma 4 bis del CDS per non aver provveduto all’annotazione presso la Motorizzazione dei dati dell’utilizzatore del veicolo, la violazione per la circolazione senza avere con se i documenti del veicolo e di quelli di guida nonché la violazione dell’articolo 188 del codice della strada per aver utilizzato il contrassegno disabili per la sosta rilasciato a suo tempo alla zia deceduta da quasi due anni.

Le relative sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre mille euro.