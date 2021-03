“Che fine ha fatto il regolamento per il benessere degli animali di Varese?”

E’ solo un inciso, un piccolo passaggio della relazione che tiene come presidente della commissione ambiente, ma esprime tutta la delusione per un provvedimento che è arrivato fino all’approvazione in giunta ma non è riuscito ad arrivare in consiglio comunale.

«Purtroppo questo argomento da me presentato in più commissioni e pubblicizzato sugli organi di stampa, e mi riferisco al regolamento sul benessere degli animali, non ha avuto un cosiddetto “buon fine”»: sono queste le parole del consigliere Paolo Cipolat nel corso della relazione che illustrava l’importanza del regolamento del verde pubblico.

Un regolamento importante, secondo il presidente della commissione, ma che avrebbe potuto essere accompagnato da un provvedimento che riteneva altrettanto decisivo per la città, e che era arrivato a buon punto nel suo iter di approvazione.

Il Regolamento per la Tutela e il benessere degli animali è stato infatti approvato dalla Giunta del comune di Varese nel 2018: i cittadini hanno anche avuto trenta giorni per consultare il documento e inviare le proprie osservazioni e considerazioni che avrebbero dovuto essere recepite e poi discusse prima in Commissione poi in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva: ma da allora nessun passo è stato più fatto.

IL TESTO DEL DOCUMENTO