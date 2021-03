Bernareggio travolge la Robur: -34 in casa per i gialloblu

Prova da tregenda per la Coelsanus Varese nel campionato di Serie B di basket: la squadra di Saibene, che era reduce da una vittoria molto utile in Sicilia in chiave salvezza, viene letteralmente travolta al centro Campus da Bernareggio. 50-84 il punteggio finale, un -34 accumulato dal 10′ in avanti che lascia poco spazio alla cronaca del match.

Ancora senza l’infortunato Allegretti, la Robur è rimasta in partita solo nel periodo iniziale (14-15) ma ha poi ceduto di schianto segnando con il contagocce (appena 5 punti nella terza frazione) e tirando con percentuali glaciali, il 41% da 2, il 20% da 3 e addirittura il 50% dalla lunetta. Inaccettabile per una squadra della terza serie nazionale.

A livello individuale si salvano in due, Maruca che segna 15 punti con 4/6 dal campo e Albique che si batte sotto i tabelloni limitando, per quanto possibile, un divario a rimbalzo comunque ampio a fine partita. Tra gli ospiti, quattro uomini in doppia cifra con Almansi e Gatti a quota 15 e con Aromando a 11 rimbalzi.

Ora la Robur avrà due settimane per tirare il fiato e provare a ripartire: dopo la pausa rientrerà Allegretti che avrà il compito di ravvivare un attacco altrimenti troppo sterile e prevedibile, ma è chiaro che la rincorsa salvezza dovrà passare da tutto il resto della squadra, allenatore e giocatori. 34 punti in casa, contro una rivale buona ma non una corazzata, sono un’onta da lavare a tutti i costi.

Coelsanus Robur et Fides Varese – Vaporart Bernareggio 50-84

(14-15, 15-28, 5-17, 16-24) Varese: Maruca 15 (2/4, 2/2), Albique 9 (3/5, 0/1), Boev 8 (2/6), Corno 6 (3/3, 0/6), Hidalgo 5 (1/4, 1/2), Ivanaj 3 (1/6, 0/2), Antonelli 2 (1/4), Dalcò 2 (1/1, 0/1), Trentini, Gergati (0/1, 0/1). Ne: Macchi, Allegretti. All. Saibene.

Bernareggio: Almansi 15 (1/1, 4/8), Gatti 15 (3/5, 3/6), Tsetserukou 14 (7/8, 0/1), Aromando 12 (5/12, 0/2), Laudoni 7 (3/7, 0/2), Ghedini 6 (1/1, 1/4), Abba 4 (2/2), Quartieri 3 (0/1, 1/4), Ka 3 (1/2), Todeschini 2 (1/2, 0/1), Baldini 2 (1/1, 0/1), Radchenko 1 (0/1 da 3). All. Cardani.

GIRONE B – CLASSIFICA

Piacenza, Agrigento 30; Vigevano*, Bernareggio* 22; Crema*, Pavia 20; Cremona*, Bologna 16; Olginate***, Ragusa*, ROBUR VARESE 12; Sangiorgese***, Torrenova*, Fiorenzuola 10; Piadena*** 8; Palermo* 5.

Note – ogni * una partita in meno. Palermo -1.