Da Besozzo a Italia’s Got Talent: il batterista metal prende quattro sì

Il varesino Alessio Dall’Armellina ha sorpreso tutti a Italia’s Got Talent con la sua velocità alla batteria, ottenendo i sì dei quattro giudici e i complimenti anche da Enrico Papi, ospite della serata.

Alessio Dall’Armellina ha suonato non solo davanti ai giudici di Italia’s Got Talent ma anche davanti a Enrico Papi, al pubblico presente in sala e soprattutto ai milioni di telespettatori di Sky Uno e Tv8 con la sua energica performance.

Una delle poche performance che ha conquistato e messo d’accordo tutti i giudici: Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, permettendogli di ottenere gli ambitissimi quattro sì.

L’esibizione del noto talent di Sky, ha come protagonista una sfida, lanciata dal batterista besozzese, che consiste nel raggiungere una velocità talmente elevata da essere quasi sovraumana. Dopo la performance vera e propria, i giudici hanno chiesto un bis e Alessio, ha dimostrato, anche in un palco importante come quello del Teatro 5 di Cinecittà, di saper improvvisare, suonando con naturalezza “Enter Sadman” dei Metallica, brano rock che non si era preparato prima di salire sul palco.

Alessio Dall’Armellina, ha fatto inoltre conoscere a tutta Italia il suo comune, Besozzo, descrivendolo come “piccolo paesino sul lago maggiore”.

Il batterista, ha anche un canale YouTube dove fino ad oggi ha pubblicato le sue performance live, ma dal trailer del canale, uscito qualche settimana fa, si capisce che i prossimi video saranno molto più originali: ha dato anche qualche anticipazione e fra i video che pubblicherà c’è “suonare con una mano, da bendato, facendo altro” o “suonare 10 canzoni in 10 secondi”… Insomma altre challenge come quella che ha portato a Italia’s Got Talent, che sembrano impossibili.

Qui l’esibizione di Alessio a Italia’s Got Talent