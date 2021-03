“Border. storie di confine” la trasmissione dedicata ai frontalieri

Si intitola “Border. Storie di confine” ed è un programma di Espansione TV dedicato al mondo dei lavoratori frontalieri. Un ciclo di 33 puntate trasmesse da Espansione TV in onda tutti i mercoledì, alle ore 20, su Espansione TV, tasto 19 del telecomando.

Una serie di puntate televisive promosse da Cgil, Uil Frontalieri, Caf Acli, Cna del Lario e della Brianza. In ogni puntata saranno approfonditi i temi più rilevanti per i lavoratori frontalieri, fiscali, previdenziali, sanitari.

Cuore del programma quei lavoratori che, in questa fase di pandemia, si trovano ad affrontare i disagi per due volte, perché vivono a cavallo tra il paese di residenza e il paese in cui lavorano. Ogni puntata di “Border” proporrà interviste ai frontalieri, che racconteranno le loro esperienze, e vedrà in studio esperti su temi rilevanti quali: le normative sul lavoro frontaliero, le pensioni, il fisco, l’applicazione dei contratti.