Bregazzana Green, una domenica verde nei boschi intorno a Varese

Grande partecipazione di amanti della natura domenica mattina, 14 marzo 2021, per pulire i boschi e le zone nella frazione di Varese nell’edizione 2021 di “Bregazzana Green”, quinta edizione della giornata di pulizie organizzata dagli Amici di Bregazzana.

Galleria fotografica Bregazzana Green 2021 4 di 12

Il ritrovo è stato alle 9, poi tutti nei boschi ognuno con il suo compito.«Felicissimi per la partecipazione di bambini al quale possiamo insegnare il rispetto della natura, non solo con le parole ma con la pratica passando una giornata dedicata tutta alla natura».

I partecipanti si sono divisi in più gruppi. Il primo si è occupato del sentiero che parte poco dopo il lavatoio fino alle grotte della Valganna: questo gruppo ha ripulito anche l’interno delle grotte dove c’erano carte e fazzoletti al suo interno e tutta l’area adiacente. Il secondo gruppo ha pulito il bordo della strada principale e anche oltre il guardrail, fino alla Birreria Poretti. Il terzo gruppo, costituito dalle mamme e dai bambini hanno passato al setaccio la strada militare fin quasi all’alpe Ravetta, ripulendo anche tutta l’area della zona cimitero. Il quarto gruppo infine si è dedicato a ripulire tutta la strada via per Bregazzana e le relative scarpate arrivando fino al torrente della val da Fund.

I gruppi hanno inoltre concluso la pulizia con la via Silvana che si affaccia ai Mulini Grassi: una strada boschiva che gli amici di Bregazzana stanno pulendo da 2 anni tanta è l’immondizia e i materiali edili di difficile recupero che sono stati scaricati, riempiendo un intero container.

Al termine piccolo rinfresco per tutti presso gli Orti di Bregazzana.

«Ringraziamo di cuore tutti i i partecipanti x averci aiutato a pulire i boschi, un bene di tutta l’umanità…

Gruppo di fantastiche famiglie con i figli che partecipano alla scuola elementare Canetta di S.Ambrogio, la Cooperativa consumo di Bregazzana la quale ha offerto il rinfresco (presente anche il presidente Antonio Verdelli) gli amici di Bregazzana, Mauro Motta instancabile supporto anche con il suo camioncino e Gigi Pastore che risponde sempre presente, il grandissimo inesauribile Ermanno Massironi di Strade pulite. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ci ha concesso il patrocinio e ha permesso lo svolgimento della manifestazione. Infine, moltissimi ringraziamenti ad Acsm Agam ambiente per aver fornito il container e il materiale di consumo»