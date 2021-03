Brescia ha passato il picco ma 10 province lombarde ancora oltre i 250 contagi settimanali

La provincia di Brescia ha passato il picco dei contagi ma le altre sono ancora in una fase espansiva dell’epidemia da coronavirus in questa terza ondata lombarda della pandemia. Solo due province, Bergamo e Lodi, sembrano per ora rimanere in una zona di relativa sicurezza.

La situazione sulla crescita dei contagi al 16 marzo vede ben dieci province su dodici oltre la soglia dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti con un trend crescente che ancora non lascia intravedere gli effetti delle misure restrittive in vigore: la zona arancione rafforzata partita prima nel Bresciano e poi estesa a tutta la Lombardia e l’attuale zona rossa. La provincia di Varese, che vede un numero crescente di contagi da ormai quattro settimane, resta per ora in coda rispetto ad altre realtà provinciali, seppur con numeri molto alti.

La soglia dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti, oltre che essere un campanello di attenzione da tenere in considerazione, è diventata un parametro discriminante per la definizione delle misure restrittive. A prescindere dal colore in cui è classificata l’intera regione oltre quella soglia scatta la zona rossa.

Aldilà dell’andamento dei casi emersi attraverso i test del tampone a preoccupare è però la pressione sugli ospedali con una curva di crescita dei ricoveri nei reparti covid e nelle terapie intensive che attualmente ricalca l’andamento già visto tra ottobre e novembre.

Resta da osservare l’andamento dei contagi nei prossimi giorni quando comincerà ad osservarsi l’effetto della zona arancione rinforzata e della zona rossa definite nelle scorse settimane.