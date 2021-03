Bulleri si gode “la miglior partita difensiva della stagione”

BULLERI 1

«La scossa è arrivata nel momento in cui la squadra ha cambiato ritmo in difesa, ho visto un atteggiamento diverso da parte di tutti. Chi è venuto dalla panchina ha dato un bello sprint in termini di energia e più in generale abbiamo tenuto a 74 punti il miglior attacco del campionato (16 in meno della media di Sassari), subendo meno di 20 punti in tre dei quattro periodi. A livello difensivo è stata la nostra migliore partita insieme a quella di Brindisi. E vincere è più facile quando l’avversaria segna 74 punti».

«C’è stata una presa di coscienza che potevamo fare meglio, che per vincere non era sufficiente quello che abbiamo mostrato in avvio. Però dopo 7-8 minuti nel primo quarto siamo saliti di tono e solo Happ ci ha fatto male nel resto primo tempo. Poi abbiamo abbastanza tenuto e l’abbiamo portata a casa».

«Parlando di panchina che ha dato energia, cito anche Ferrero che ha fatto bene, con due triple importantissime ma anche una buona difesa. Sono invece dispiaciuto per De Vico che non ha giocato: sta bene, è stata una scelta tecnica. L’assetto a tre piccoli ha funzionato al di là della loro partita e il nostro sforzo ha pagato parecchio a rimbalzo dove siamo riusciti a contrastare l’impatto di Sassari».

«Di Egbunu siamo tutti piacevolmente impressionati per la velocità nel quale si è inserito. Viene da un mondo completamente diverso, ha grande determinazione e grande voglia di imparare e mettersi in gioco. Le sue performance sono in crescita e l’accoppiata con Morse ci piace molto per quanto può darci sia in settimana sia in partita».