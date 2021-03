Busto Arsizio ricorda le vittime del covid: bandiere a mezz’asta e un calicanto al parco di San Giuseppe

Busto Arsizio ricorda le oltre centomila vittime del Covid piantando un calicanto all’interno del parco della Vita nel quartiere San Giuseppe, proprio di fronte all’ospedale cittadino, luogo dove tristezza e speranza in quest’anno di pandemia si sono spesso incrociate e sovrapposte.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore al Verde Laura Rogora, il consigliere Orazio Tallarida, il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua, il parroco di San Giuseppe don Giuseppe Tedesco e l’ex-consigliere comunale Mario Cislaghi.

La scelta della pianta è stata ben spiegata dal consigliere Tallarida: «Abbiamo messo a dimora nel giardino San Giuseppe una pianta di calicanto -detto chimonanthus praecox. Si tratta di una pianta originaria della Cina, che fiorisce in pieno inverno anche in caso di temperatura che vanno sotto lo zero. Ha un fusto retto e foglie larghe, i fiori, molto profumati, di colore giallastro con sfumature rosso porpora».

Anche nel quartiere Sant’Anna sono state piantate le 80 paulownie acquistate da alcuni residenti e piantate nei giardinetti del quartiere.