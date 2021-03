C Gold Magazine: Saronno va in fuga, chi la inseguirà?

Il Girone C della Serie C Gold coinvolge sei realtà del territorio tra Varesotto e Altomilanese e, tolte Pallacanestro Varese (LBA), Robur et Fides e Sangiorgese (Serie B) mette di fronte le migliori società cestistiche della zona. A loro, il gruppo V2 Media dedica questo “C Gold Magazine” che ogni settimana farà il punto della situazione.

DAL PARQUET

Saronno continua a marciare in testa alla classifica e, complice il grande equilibrio tra le inseguitrici e alcune partite rinviate in queste prime tre settimane, mette margine tra sé e le altre formazioni del Girone C di Serie C Gold. Nel terzo turno bisogna segnalare due “prime volte”, quelle di Legnano che passa a Gazzada e quella di Milano3 che lascia Mortara ultima senza successi. Dai recuperi in programma questa settimana, intanto, potrebbe uscire la prima inseguitrice della AZ Pneumatica: chi sfrutterà l’occasione?

IL BIG MATCH

Al “Centro Ronchi” la AZ Saronno supera anche l’assalto di Gallarate: cinque in doppia cifra per la squadra di Tato Grassi (Beretta 17) che dopo l’intervallo stringe le maglie difensive e allunga sulla Esse Solar priva di Acker. Dieci le triple a segno per gli amaretti; la squadra di Baroggi paga invece un attacco poco incisivo con i soli 67 punti a segno.

IL BOMBER

Nel primo successo di Milano3 c’è una firma netta e clamorosa, quella di Michael Iacono: l’esperto playmaker del 1987 è inarrestabile e fa registrare il primo “trentello” del girone dopo tre turni. Trenta tondi i suoi punti, con percentuali clamorose: 8/11 da 2 punti e 4/5 nelle triple. Sfoggio di umiltà nel dopo partita: «Oggi è toccato a me, ma siamo in tanti a poter fare canestro nella nostra squadra».

SPAZIO COACH

Bruno Bianchi (Baj Valceresio): «Pensavo già a Saronno come la favorita del girone perché è una squadra completa con giovani interessanti e ben allenata. In queste prime partite sta confermando l’impressione avendo battuto anche un paio di big. Legnano ha dato un bel segnale contro un Sette Laghi che sta pagando un po’ di ritardo di condizione: la Visport e Gallarate mi sembrano più pronte a inseguire. Noi invece giochiamo per la salvezza, siamo felici per i due punti incamerati con Mortara e il test con la Varese Academy di mercoledì sarà già un bel banco di prova».

POLVERI FRADICE

Con 52 punti segnati non si vince neppure (oddio, mica sempre) nel campionato Uisp, figuriamoci in C Gold dove dall’altra parte della barricata qualcuno in vena di fare canestro lo si trova sempre. A pagare dazio con il minimo punteggio del girone è Gazzada che pure ha tre uomini in doppia cifra nel match contro Legnano. Eguagliato il minimo stagionale del gruppo C: 52 li aveva segnati anche Milano3 a Saronno nella gara d’esordio.