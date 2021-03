Cade un albero nel parco dell’Ospedale di Circolo di Varese, colpita un’auto parcheggiata

Un grosso albero è caduto oggi – giovedì 25 marzo – nel parco dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Il tronco è caduto su una delle strade interne che collega i padiglioni e ha colpito una macchina parcheggiata rovinandola.

«Il tronco è tutto secco e vuoto all’interno- spiega un testimone -, quindi credo che l’albero fosse in cattive condizioni. Il problema è che è molto grosso con tanti rami; spero lo rimuovano definitivamente perché è pericoloso».

Per fortuna al momento della caduta, non c’erano persone nelle vicinanze e non ci sono quindi stati feriti.