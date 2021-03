Il Cafe Racer Varese non scende di sella e lavora agli eventi per il 2021

L’anno trascorso in pandemia non ha fiaccato la fantasia, la voglia di libertà e di fare gruppo che sono tratti tipici di “Cafe Racer Varese”, la community di appassionati di motociclette (si dichiarano “motomovimento”) che in passato ha dato vita a un calendario interessante e variegato di eventi, appuntamenti e momenti conviviali aperti al maggior numero di persone possibile.

Fedeli al motto “Tutti gli stili sono buoni, tranne quello noioso”, i soci di Cafe Racer Varese sono di nuovo al lavoro per preparare un 2021 in sella, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico vasto (non necessariamente di motociclisti) e di raccontare le esperienze di donne e uomini che compiono imprese forti dal punto di vista umano. In passato, tra gli altri, sono stati ospiti di CRV personaggi del calibro di Gigi Soldano, Renato Pozzetto, Renato Zocchi, Giulietta Cozzi e tanti altri ancora.

Tra gli appuntamenti già fissati, spicca l’organizzazione del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), manifestazione motociclistica organizzata nelle città di tutto il mondo con lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e sulla sanità mentale. Dopo aver collaborato in passato con il Canton Ticino, il CRV avrà l’occasione di organizzare una ride completamente “targata Varese”, anche grazie al concessionario Triumph cittadino, Magnoni Moto (l’evento è strettamente legato alla casa britannica ma sarà come sempre aperto a ogni tipo di moto). La data è quella di domenica 23 maggio e i soci del Cafe Racer sono già al lavoro sugli itinerari da seguire, sempre con una grande attenzione alle limitazioni in vigore.

Un’altra “cavalcata” che si spera di non dover rimandare è quella di Eno-Lenak, lungo giro che si snoda in gran parte in notturna sulle strade dei laghi e delle montagne di Lombardia con tanto di cena in vetta. Anche in questo caso sarà necessario capire le modalità di svolgimento, ma la volontà è quella di “mandarla in onda” e magari rivivere giornate gustose come quella del video sottostante (2019).