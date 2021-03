Calendari vaccinali falsi, mensa dei poveri e lo stop di Arianna Castiglioni nel podcast del 19 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 19 marzo e scelte per voi dalla redazione.

È falso il calendario vaccinale per gli ultrasessantenni che circola in rete. Il documento che riporta le scadenze in base agli anni di nascita non è stato redatto da Regione Lombardia che ha smentito l’esistenza di una programmazione ufficiale. Intanto proseguono i disguidi con il sistema di prenotazione di Aria. A un anziano di malnate è stato fissato l’appuntamento per il vaccino a Cremona.

Si è aperta nell’aula allestita a Fiera Milano City l’udienza del maxi processo Mensa dei Poveri, che raduna i tre procedimenti. I avori si sono aperti con la costituzione di undici parti civili. Principale imputato è l’esponente di Forza Italia di Gallarate Nino Caianielle ritenuto a capo di un complesso sistema corruttivo. Il processo proseguirà il 26 aprile.

Quando gli agenti del Commissariato di Gallarate sono arrivati, chiamati per una lite in famiglia, hanno trovato la casa devastata. Era il 25 febbraio e da quel giorno gli agenti della Polizia hanno ricostruito un quadro preoccupante, che ha portato il tribunale di Busto Arsizio ad allontanare dalla famiglia un ventenne, responsabile di continue violenze e minacce nei confronti dei genitori, del fratelli e delle sorelline più piccole. Il provvedimento del giudice è stato eseguito dalla Polizia nel pomeriggio di mercoledì scorso: il ventenne non potrà rientrare nella abitazione della famiglia, nel quartiere di Cedrate di Gallarate.

Brutta tegola per Arianna Castiglioni, la 23enne ranista di Busto Arsizio che sta inseguendo la sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici. L’azzurra è infatti risultata positiva al Covid-19 e ha dovuto così interrompere la preparazione per i Campionati Italiani Assoluti in programma tra il 31 marzo e il 3 apri.

Scatole su scatole infilate in valigia, con un totale di cinquantamila tra compresse, fiale, flaconi: i funzionari delle Dogane e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di farmaci di contrabbando, privi di documentazione sanitaria di accompagnamento. I medicinali sono stati rinvenuti all’interno dei bagagli di una passeggera di nazionalità congolese, proveniente da Kinshasa (Congo) via Addis Abeba (Etiopia).

È in arrivo un intenso weekend sportivo. Tanti gli eventi in programma nel mondo del ciclismo: sabato la classica Milano-Sanremo con i varesotti Chirico e Covi al via. Domenica il grande appuntamento è a Cittiglio dove partirà il “Trofeo Binda”, la gara internazionale femminile inserita nel calendario World Tour. Alle 8.30 la partenza per la categoria Junior, alle 12 le professioniste Elite. Sempre domenica la squadra varesotta Eolo-Kometa di Ivan Basso sarà impegnata in Toscana nella prima edizione della “Per sempre Alfredo” dedicata al ricordo dell’immenso Alfredo Martini.

Passiamo all’hockey: gara fondamentale per i Mastini, che sabato sera alle 20.30 a Como sfideranno gli altoatesini dell’Appiano per cercare la terza vittoria della serie playoff e staccare il pass per le semifinali dell’Italian Hockey League.

Domenica spazio al calcio: per il campionato di Serie C la Pro Patria sarà ospite del Grosseto alle ore 15.00. In Serie D invece, fischio d’inizio alle ore 14.30, il Varese scenderà in campo a Carate Brianza contro la Folgore Caratese, la Caronnese se la vedrà contro il Sestri Levante mentre al “Mari” andrà in scena l’atteso derby tra Legnano e Castellanzese. Potrete seguire le sfide in diretta su VareseNews

Domenica di riposo per la Openjobmetis Varese nel basket e la Uyba , che mercoledì 24 marzo si giocherà l’accesso alla finale di Champions League a Busto Arsizio nella gara di ritorno contro la Vakifbank Istanbul dopo la vittoria al tiebreak della gara di andata in Turchia.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube