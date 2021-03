Cambia il calendario dei trail: sul Campo dei Fiori si gareggerà a marzo 2022

La pandemia – che non ha ancora terminato la sua maledetta ondata – ha portato a una nuova programmazione per due gare varesine molto attese dagli appassionati di trail running, la disciplina di corsa sui sentieri (principalmente in pendenza e su lunghe distanze) che ha trovato una “palestra” naturale perfetta sulle alture che circondano i Sette Laghi.

La notizia principale è che l’Eolo Campo dei Fiori Trail – gara solitamente posizionata a settembre – slitterà all’inizio della stagione agonistica: la 5a edizione della prova internazionale quindi non si terrà nel 2021 perché gli organizzatori (Asd Campo dei Fiori Outdoor) hanno deciso di programmarla per il 13 marzo 2022.

La scelta è dettata dal fatto che gli atleti, dopo lo stop dettato dall’inverno, in quel periodo hanno bisogno di una prova medio-lunga per tornare ad allenare la resistenza. I tracciati prealpini, su quote relativamente basse, permette agli specialisti di potersi concentrare sulla performance senza farsi distrarre da temperature troppo rigide o dalle complicazioni dovute all’altitudine.

Il ri-posizionamento a fine inverno dell’Eolo Campo dei Fiori (anche i tracciati saranno rivisti, restando però nell’ambito della montagna varesina), ha portato anche allo spostamento del Vibram Vertikal Sass de Fer, gara che prevede la “scalata” da Laveno al Poggio Sant’Elsa, appunto sul Sasso del Ferro. La prova che garantisce una spettacolare vista sul Lago Maggiore era inizialmente in calendario il prossimo 17 aprile ma sarà spostata a sabato 25 settembre, così da evitare rischi attuali legati alla pandemia e “occupare” lo slot lasciato libero dal Campo dei Fiori.

Il “Vertikal” organizzato dalla Asd 100% Anima Trail sarà patrocinato dall’ente di promozione sportiva CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) e sarà valido anche come primo campionato nazionale CSAIn di vertical trail running per atleti con disabilità motorie. Il percorso prevede 900 metri di dislivello positivo tra il lago e la montagna e conferma l’attenzione degli organizzatori verso l’inclusione: anche quest’anno tra l’altro sarà assegnato il Premio “Uomo con le Ali” dedicato alla memoria dello scalatore Oliviero Bellinzani. L’apertura delle iscrizioni è già fissata per il 1° agosto 2021.