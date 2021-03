Camion perde gasolio in via Carnia: traffico in tilt intorno all’ospedale di Varese

La chiusura di via Carnia all’altezza della scuola Anna Frank e della chiesa di santa Teresa del Gesù Bambino, ha mandato in tilt per tutta la mattina del 2 marzo la zona dell’ospedale di Circolo a Varese e le Bustecche.

Intorno alle 9.30 un camion ha perso un’importante quantità di gasolio in quel punto, rendendo scivolosa la strada: è stato così necessario letteralmente “ripulire la via” per consentire la ripresa del transito in sicurezza.

Per rendere possibili le operazioni di ripristino, effettuate a colpi di idropulitrice, la polizia locale ha dovuto chiudere un tratto centrale dell’importante via che collega Giubiano e la zona dell’ospedale a Bizzozero e la zona dell’università: deviando il traffico verso via Guicciardini, la strada che porta al pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo, e verso la piccolissima via Veronica Gambara, che costeggia l’Esselunga di viale Borri.

Nella foto, la situazione della piccola via, unico sbocco per il grande viale, dopo ben tre ore, intorno alle 12.30.